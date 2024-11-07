Mourinho’yu İngiltere’de topa tuttular: Başarıdan çok gürültü çıkarıyor ve kötü koku bırakıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor’u son dakika golü ile 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası hakemlere ateş püskürdü. Özellikle karşılaşmanın VAR hakemi Atilla Karaoğlan’a sert tepki gösteren Mourinho, “Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz” dedi.

Portekizli teknik adam, maçı pes etmedikleri için kazandıklarının altını çizerek çok çarpıcı sözler söyledi. Mourinho, “Beni buraya getiren Fenerbahçeliler’e kızıyorum; anlattıklarının tamamını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim” şeklinde konuştu.

DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Mourinho’nun Trabzonspor maçı sonrası sözleri dünya basınında gündem oldu. Özellikle İngilizler Portekizli teknik adamın son durumunu analiz etti.

Daily Mail gazetesinde çıkan bir yazıda Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı. Gazetenin yazarlarından Simon Jordan’ın yazdığı yazıda Portekizli teknik adamın ruh hali ve son durumu hakkında çarpıcı ifadeler yer aldı. Yazıda özellikle Mourinho’nun geçmiş başarılarından uzak kaldığı için ruh halinin değiştiğini ve kavga çıkarmaya çalıştığının altı çizildi.

Jordan, Portekizli teknik adamın kariyerinin kötüye gitmesi nedeniyle kavga çıkarmaya çalıştığını vurgulayarak, “Fenerbahçe'ye, onlara olan tüm saygımla, kazanan, elit bir menajer olduğunuz için gelmezsiniz” dedi.

Mourinho’nun maç sonrası açıklamalarının çalıştığı ülkeye ve taraftarlara saygısızlık olduğunu vurgulayan Jordan, Portekizli teknik adamın kariyeri kötüye gittikçe daha agresif açıklamalar yaptığını ve hakem gibi yapılarla kavga çıkarmaya çalıştığının altını çizdi.

SERT AÇIKLAMALAR BİR PLANIN PARÇASI MI?

Daily Mail’de çıkan yazıdaki en çarpıcı kısımlardan biri de Mourinho’nun sert açıklamalarını ‘Bir kaçış planının parçası’ olarak yapıp yapmadığının sorulduğu bölüm oldu. Simon Jordan yazıda, “Eminim İngiltere'ye geri dönmeyi çok isterdi. Belki de bu 'rezalet' bir kaçış planının parçası. Ama bunu desteklemek için bir neden bulmak zor” ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun İngiltere’ye olası dönüşü için Everton’ın uygun olabileceğini düşünen Jordan, Mourinho’nun Roma dönemine dikkat çekerek “Neden işe alsın ki?” sorusunu sordu. Everton’ın yeni sahibi olan Friedkin Group, Portekizli teknik adamın eski takımı Roma’nın da sahibi durumunda.

Öte yandan yazıda İngiltere’nin üst düzey takımların Mourinho’yu artık tercih etmediğini vurgulayarak, Portekizli teknik adamın orta ve alt sıra takımlar için ‘baş belası’ olabileceğinin altı çizildi.