MOVA, 19 Mayıs’ta gençlere sesleniyor: “Zamanını geleceğe ayır!”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da heyecan ve coşkuyla karşılanırken, ülkemizin geleceğinin inşası için, gençlerin fikirlerine ve üretkenliğine ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamlı günde, gençlerin enerjilerini ev işi gibi zaman alıcı işlere harcamak yerine; bilim, sanat, spor ve inovasyon gibi alanlarda hayallerine yönlendirilmeleri gerektiği bir kez daha gündeme taşınıyor. Tam da bu noktada devreye giren akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, yapay zeka desteğiyle ürettiği akıllı robot süpürgeleriyle temizliğin zahmetini üstlenerek gençlerin zaman ve enerjilerini geleceklerine yatırım yapmak için kullanmalarına olanak tanıyor.

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, bu yaklaşımı şöyle açıklıyor: “Gençlerin enerjilerini bilgi, beceri ve üretkenliğe odaklamaları hem bireysel hem toplumsal gelişim açısından kritik. Biz de akıllı süpürgelerimizle onların önündeki temizlik engelini kaldırıyoruz.”

“Kullanıcı dostu elektrikli robot süpürgelerimizle gençlerin potansiyellerinin önünü açıyoruz”

McGill Üniversitesi’nin UNICEF, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden elde edilen verilerden hareketle küresel temizlik kültürüne dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre, insanların %86’sı her gün en az 45 dakikasını evlerini temizlemek veya toparlamakla geçiriyor. Bunun yetişkin bireyler için büyük bir vakit kaybı anlamına gelmese de, özellikle gençlerin gelişime ayıracağı vakitlerin önünde bir engel teşkil ettiğini aktaran MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, şu açıklamada bulundu:

“Ev işleri gibi rutin görevlerin zaman yönetimi açısından nesiller üzerinde farklı etkiler yarattığı bir gerçek. Yetişkin bireyler için temizlik günlük yaşamın bir parçası olarak kabul edilse de, gençlerin en verimli çağlarında kişisel gelişimlerine, eğitimlerine, hobilerine ve sosyal aktivitelere ayıracakları kıymetli zamanın önünde önemli bir engel teşkil edebiliyor. Bu yüzden onların enerjilerini ve odaklarını, geleceği şekillendirecek bilgi ve becerileri edinmeye yönlendirmek, bireysel ve toplumsal ilerleme açısından hayati önem taşıyor. Biz de teknolojiyi, inovasyonu ve yapay zekayı merkeze alarak ürettiğimiz kullanıcı dostu elektrikli robot süpürgelerimizle gençlerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerinin önünü açıyoruz.”

MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Günümüzde teknolojik gelişmeler, gençlerin zamanını ve enerjisini daha verimli kullanmalarına olanak tanımak için değerlendirilebilir. Ev işlerinin getirdiği zaman kaybını en aza indirgeyen E30 Ultra, S10, S10 Plus, and S20 Ultra gibi elektrikli robot süpürgelerimiz sayesinde, gençlerimiz temizliğe ayırmak zorunda kaldıkları değerli vakti, gelişimlerine harcayabilir. Gençlerin hem enerjilerini doğru alanlara yönlendirerek daha üretken olmalarını hem de zamandan tasarruf ederek ilgi alanlarına daha fazla odaklanma fırsatı bulmalarını sağladığımız için mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.