MOVA, bahar temizliği için elektrikli robot süpürgelerinde indirim yapacak

Son günlerde baharın kendini hissettirmesiyle birlikte temizlik sezonu açıldı. Dünya genelindeki birçok kişi, kışın biriken tozlardan arınmak için harekete geçerken, akıllı temizlik çözümleri markası bahar temizliğinin önünü açan kampanyasını duyurdu. 22 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında geçerli tüm ürünlerinde bin TL indirim yapacağını açıklayan MOVA, bahar temizliği yapacakların en çok işine yarayacak ürünleri de tanıttı.

“BAHAR TEMIZLIĞINE ROBOT SÜPÜRGELERIMIZLE VERIMLILIK KATIYORUZ”

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia konuya dair, “Bahar, doğanın uyanışının, yenilenmenin ve tazelenmenin mevsimidir. Evlerimiz de tıpkı doğa gibi kışın ağırlığından ve durağanlığından arınmaya ihtiyaç duyuyor. Biz de kış boyunca biriken tozlar, kirler ve negatif enerjileri, baharın taze havasıyla birlikte evlerden uzaklaştırmak isteyenler için kampanya hazırladık. Kampanyamızı daha da özel kılan elektrikli robot süpürgelerimizle tazelenmek isteyen herkesi internet sitemize bekliyoruz” dedi.

Derin temizliklerde özellikle emiş gücünün önemine dikkat çeken Toni Xia’dan alınan bilgilere göre, MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra, bahar tozunu ve poleni temizlemek isteyenler için kusursuz bir alternatif olarak öne çıkıyor. 7.000 Pa’lık Vormax™ emiş gücüyle tüm kiri anında tutarken, akıllı temizleme işleviyle halıları otomatik olarak algılıyor. En derin ve kuytu alanları bile temizlemek için emiş gücünü kendisi ayarlıyor. RoboSwing paspaslama teknolojisiyle köşelerde ve dar alanlarda kapsamlı temizlik yaparken, DuoScrub™ paspaslama sistemiyle uyguladığı basınçla da zeminleri daha pürüzsüz tutuyor.

SICAK SUYLA YAĞ VE KIRI ETKILI BIR ŞEKILDE TEMIZLIYOR

Tamamen otomatik bakım özelliklerine sahip MOVA S20 Ultra’nın, hem büyük hem de ince toz parçacıklarını giderebilen 8.300 Pa’lık emiş gücüyle güçlü bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Ton Xia, “60 derece sıcak suyla temizlik yaparak yağ ve kiri etkili bir şekilde temizliyor. Çift kauçuk fırça sistemiyle saç ve tüylerin dolaşmasını önlüyor. Otomatik yönetim sistemiyle toz haznesini boşaltma, paspas kurutma ve su deposunu doldurma işlemlerini gerçekleştirerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. 4 litrelik atık tankı ve 4,5 litrelik temiz su tankıyla değişime gerek kalmadan uzun süre kullanılabiliyor” açıklamasını yaptı.

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, sözlerini şöyle sonlandırdı: “S10 ve S10 Plus modelleriyle tek cihazla temizlik yapmak isteyenlere çözüm oluyoruz. Bu ürünlerle temizlikte yeni bir standart ortaya koyuyor, 7000 Pa’lık emiş gücü sunuyoruz. MOVA S10 Plus, DualBoost 2.0 sistemiyle tozu 90 güne kadar otomatik olarak tutabiliyor. Böylece manuel boşaltma ihtiyacını en aza indiriyor. RoboSwing teknolojisi köşelerde temizlik verimliliğini %15 artırıyor. Otomatik paspas temizliği, zemin fırçalama için tutarlı basınç sağlıyor. Daha az suyla yüksek temizlik sonuçları elde ediyor. Bu yenilikçi özelliklerin tümüyle temizlik kalitesini korurken, kullanıcı çabasını en aza indiriyor.”