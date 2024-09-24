Moxie ile medspa açmanın kolaylığı: Hemşirecilikte devrim

Moxie, hemşirelerin medspa açmalarına yardımcı olmak için gerekli olan birçok aracı sağlayarak sektörde dikkat çekiyor. Şirket, fatura yazılımından pazarlama hizmetlerine ve indirimli malzeme teminine kadar kapsamlı bir destek sunuyor. Yatırım turunda 10 milyon dolar toplayan girişim, mevcut yatırımcısı Lachy Groom'un liderliğinde ve SignalFire'ın katılımıyla bu finansmanı sağladı.

Bu yatırım, Moxie’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu 15.7 milyon dolarlık Seri A yatırımının ardından sadece bir yıl içinde gerçekleşti ve girişimin değerlemesini neredeyse üç katına çıkardı. Moxie’nin kurucusu ve CEO’su Dan Friedman, “Geçtiğimiz yıl işimiz %400’den fazla büyüdü,” dedi. “Seri A’dan daha %75’ten fazla sermayemiz vardı, bu nedenle nakit ihtiyacımız yoktu. Ancak büyük bir gündemimiz ve vizyonumuz var, bu yeni finansman da bizim için büyük bir destek sağlayacak.”

Medspa, botoks, özel yüz bakımları ve lazer tedavileri gibi minimal invaziv estetik prosedürler sunan tesislerdir ve son yıllarda popülariteleri artmıştır. Çoğu eyalette kayıtlı hemşirelerin bu prosedürleri uygulaması gerektiğinden, artan bu sektör, hastanelerde tükenmiş hisseden sağlık çalışanlarını kendi medspa işletmelerini kurmaya teşvik etmektedir.

Friedman, daha önce Thinkful adlı bir çevrimiçi kodlama şirketini kurmuştu ve eğitim şirketini Chegg'e 100 milyon dolara sattıktan sonra yeni girişimcilik adımını arıyordu. Moxie’yi başlatmaya karar verdi çünkü bir aile dostunun medspa açmanın karmaşıklıkları ve yüksek maliyetleri hakkında verdiği bilgiler dikkatini çekmişti. Hemşirelerin kendi kliniklerini kurma sürecini hızlandırmak için “iş kutusu” çözümü geliştirdi.

“Bir medspa başlatmayı daha kolay, hızlı ve ucuz hale getiriyoruz,” diyen Friedman, “Sonrasında da işin büyümesini destekleyen yazılımlar sunuyoruz. Bu yazılımlar arasında ödeme sistemleri, entegre ‘şimdi al, sonra öde’ seçenekleri, pazarlama araçları ve uyum araçları bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Moxie, medspa sahiplerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan malzemelerde tasarruf etmelerine yardımcı olmak için büyük tedarikçilerle işbirliği yaparak toptan indirimler sağlıyor. Bu durum, Moxie müşterilerinin daha düşük fiyatlar sunarak Laser Away gibi büyük medspa zincirleriyle daha iyi rekabet etmelerini sağlıyor.

Moxie ayrıca, spa sahiplerini iş büyümesine rehberlik eden başarı koçlarıyla bir araya getiriyor. Şirket, müşterilerinden toplam satışların belirli bir yüzdesini alarak gelir elde ediyor. Bu model, birçok açıdan bir franchise modeline benziyor; ancak Moxie, markasını lisanslamıyor. Friedman, “Müşterilerimiz kapısında ‘Moxie’ yazılı 250 medspa değil, girişimcilerin isimlerinin yazılı olduğu 250 medspa,” dedi.

Moxie’ye benzer şekilde medspa hizmetleri sunan diğer VC destekli şirketler arasında Addition ve Greycroft destekli Ever/Body ile botoks sağlayıcısı Peachy bulunuyor. Ancak Moxie kendi kliniklerini işletmediği için Friedman, bu girişimleri doğrudan rakip olarak görmediğini belirtti. Friedman, “Medspa sektöründe yıllık 15 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor. Onlar da başarılı olabilir, biz de,” diyerek sektörün büyüklüğüne dikkat çekti.