Moyes'li Everton, Tottenham'ı 3-2 yendi

Goodison Park’ta oynanan mücadelede Everton, Tottenham’ı etkileyici bir oyunla mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi. David Moyes’in teknik direktörlük görevine dönüşü, takımın performansına olumlu yansıdı. Everton, ilk yarıda bulduğu üç golle sonuca gitmeyi başardı. Dominic Calvert-Lewin ve Iliman Ndiaye'nin golleri, takımın sezonun en etkileyici performanslarından birini sergilemesini sağladı.

İlk yarıda Calvert-Lewin, gol hasretini sonlandırarak şık bir gol kaydetti. Ndiaye ise Tottenham savunmasını adeta dans ettirerek kaleciyi mağlup etti. İlk yarının son anlarında James Tarkowski’nin kafa vuruşunun Archie Gray’e çarpıp kendi ağlarına gitmesiyle fark üçe çıktı.

TOTTENHAM’IN GEÇ GELEN TEPKİSİ

Tottenham ikinci yarıda toparlanmaya çalışsa da Everton savunması bu çabalara karşı koydu. Dejan Kulusevski’nin 77. dakikada ve Richarlison’un uzatma dakikalarında attığı goller, maçı heyecanlı bir hale getirse de Everton galibiyeti korumayı başardı. Tottenham’ın ilk yarıdaki etkisiz oyunu ve savunma zaafları, takımın sahadan yenik ayrılmasına sebep oldu.

EVERTON İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

David Moyes’in, 11 yıl görev yaptığı Everton’a dönüşüyle başlayan bu galibiyet, takımın Premier Lig’de kalma umutlarını artırdı. Takımın sahada sergilediği mücadeleci ruh, Everton taraftarını yeniden heyecanlandırdı. Moyes’in takıma kazandırdığı enerji, oyuncuların performansına da yansıdı. Özellikle Jesper Lindstrom ve Jake O’Brien gibi oyuncuların katkıları dikkat çekti.

Tottenham cephesinde ise teknik direktör Ange Postecoglou üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Özellikle savunma hattındaki sorunlar, taraftarın öfkesine neden oldu. Yönetim ve teknik heyet, bu mağlubiyetin ardından çözüm üretmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Goodison Park’taki bu galibiyet, Everton için kritik bir dönüm noktası olabilir. Taraftarlar, Moyes önderliğinde daha parlak günlerin geleceğine inanıyor.