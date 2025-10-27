Yağmurun ardından güneşin kendini göstermesiyle gökyüzünde beliren yedi renkli yay, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ovanın yeşil dokusu üzerine yansıyan gökkuşağının canlı renkleri, fotoğraf karelerine de eşsiz görüntüler taşıdı.

"BU GÜZELLİĞİ GÖRMEK ADETA BİR LÜTUF"

Doğa olayının sunduğu bu büyüleyici manzara karşısında duygularını ifade eden vatandaşlar, "Yağmur sonrası bu güzelliği görmek adeta bir lütuf. Moymul Ovası’nda böyle bir gökkuşağına şahit olmak gerçekten büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.

Gökkuşağı, bölgede kısa süreliğine de olsa sevinç ve hayranlık uyandırırken, doğanın sanat eseri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.