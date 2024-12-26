Mozambik’te 1500’den fazla mahkûm firar etti ölü sayısı 100'ü aştı

Mozambik, geçtiğimiz hafta açıklanan tartışmalı seçim sonuçlarının ardından kaosa sürüklendi. Başkent Maputo’nun yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan yüksek güvenlikli bir cezaevinde, mahkûmlar toplu firarla gündeme oturdu. Polis Şefi Bernardino Rafael’in açıklamasına göre, 1534 mahkûm cezaevinin duvarlarını yıkarak firar etti. Olay sırasında çıkan çatışmalarda 33 mahkûm hayatını kaybederken, 15’i yaralandı.

Olayların ardından başlatılan geniş çaplı arama operasyonlarında firari mahkûmlardan yaklaşık 150’si yeniden yakalandı. Rafael, kaçan mahkûmlar arasında silahlı çetelere mensup tehlikeli kişilerin bulunduğunu belirterek, özellikle Cabo Delgado bölgesindeki saldırılarla bağlantılı olduklarını açıkladı.

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ŞİDDET VE CAN KAYBI ARTIYOR

Seçim sonuçlarının ardından başlayan protestolar, ülke genelinde şiddet olaylarını tetikledi. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Plataforma Decide, son 47 saat içinde en az 121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Mozambik İçişleri Bakanlığı ise resmi olarak 21 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Protestocular, cezaevine yaklaşarak içeride kargaşa yaratırken, bu durum mahkûmların firar etmesine zemin hazırladı.

YAĞMA VE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Protestoların odağında, 9 Ekim’de yapılan seçimlerin sonuçlarının Pazartesi günü yüksek mahkeme tarafından onaylanması yer alıyor. Hükümet yanlısı Frelimo partisinin adayı Daniel Chapo’nun yüzde 65 oyla kazandığı ilan edilse de, muhalefet lideri Venâncio Mondlane bu sonuçları kabul etmedi. Mondlane, seçimlerin manipüle edildiğini öne sürerek halkı protestoya çağırdı. Kendisi ise ölüm tehditleri alarak ülkeyi terk etti.

Başkent Maputo’da başlayan gösterilerde barikatlar kuruldu, ateşe verildi ve birçok mağaza ile kamu binası yağmalandı. Kaotik ortam, halkın güvenliğini tehdit ederken, hükümetin kriz yönetimi konusundaki başarısızlığı eleştiriliyor. Frelimo’nun 1975’ten bu yana iktidarda olması ve baskıcı politikaları, halk arasında derin bir huzursuzluğa yol açıyor.