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Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi

Mozambik kabinesi, etkili olması beklenen Freddy Kasırgası nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm ilan etti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:54
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Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi

Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi
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Hükümet Sözcüsü Filimao Suaze, arama kurtarma çalışmalarının hızlanabilmesi için kırmızı alarm kararının alındığını duyurdu.

Öte yandan, ülkenin güneyinde sağanağın görüldüğü Gaza'daki bazı yerleşim yerlerinin boşaltılacağı açıklandı.

Madagaskar'da etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kasırganın 24 Şubat'ta Mozambik'e ulaşması bekleniyor.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD), Freddy Kasırgasının ülkedeki 70 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Geçen yıl, Madagaskar, Malavi ve Mozambik'te etkili olan Ana Kasırgası onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin evini terk etmesine yol açmıştı.

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