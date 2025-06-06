Mozambik'te Kurban hazırlıkları

Mozambik'in Tete kentinde Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren halk, Zambezi Nehri kıyısında giysi, halı ve motosikletlerini yıkadı.

Tete sakinleri, bayram öncesi temizlik geleneğini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde Zambezi Nehri'nin kıyısına gelen kadınlar ve çocuklar, geleneksel yöntemlerle kıyafetlerini, halı ve kilimlerini, ev tekstili ürünlerini yıkayarak bayrama hazırlandı.

Kentte kullanımı yoğun olan motosikletler de sürücüleri tarafından yıkandı.

Tete halkının nehir kenarındaki temizlik çalışmaları, bölgenin kültürel dokusunu yansıtan renkli görüntüler oluşturuyor.