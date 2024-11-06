Mozilla çalışanlarının %30’unu kapının önüne koydu

Mozilla Foundation, teknoloji dünyasındaki değişimlere ayak uydurmak için yeniden yapılanma sürecine girdi. Çalışanlarının %30’unu işten çıkaran vakıf, savunuculuk ve küresel programlar birimlerini kapatarak daha odaklı bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Mozilla’nın iletişim şefi Brandon Borrman, yapılan değişikliklerin vakfın misyonunu güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Yapısal Değişikliklere Gidildi

Mozilla Foundation, teknoloji ve toplum yararına çalışmalarına devam ederken daha çevik ve etkili bir yaklaşımı benimsemek için çalışan sayısında ciddi bir küçülmeye gitti. Vakfın yöneticisi Nabiha Syed, e-posta yoluyla çalışanlarına gönderdiği mesajda, değişimin Mozilla’nın daha açık ve adil bir dijital gelecek vizyonunu destekleyeceğini ifade etti. Syed, “Kâr yerine insanları ön planda tutma fikri giderek daha radikal bir yaklaşıma dönüşüyor,” diyerek bu sürecin kaçınılmaz bir karar olduğunu belirtti.

Geleceğe Odaklanma

Mozilla Foundation’ın savunuculuk ve küresel programlar gibi önemli birimlerinin kapanması, vakfın stratejik olarak daha odaklı bir yapıya evrilme kararlılığını yansıtıyor. Vakıf, savunuculuk çalışmalarını diğer fonksiyonel alanlara entegre ederek, çevrimiçi deneyimlerin güvenli ve şeffaf olması için çabalarını sürdürecek.