Mozilla, yeni kullanım şartlarıyla ilgili tepkilere cevap verdi

Mozilla, Firefox'un yeni Kullanım Şartları ve güncellenmiş Gizlilik Bildirisi ile ilgili olarak kullanıcıları bilgilendirdi. Şirket, kullanıcıların bu şartlarla daha net bir ilişki kurmalarını ve tarayıcıyı nasıl kullandıklarına dair haklarını daha iyi anlamalarını hedeflediklerini belirtti. Ancak, yeni şartlarla ilgili yapılan açıklamalar bazı kafa karışıklıklarına yol açtı. Özellikle, Mozilla'nın kullandığı dilin çok geniş olduğu ve kullanıcıların verilerinin kullanımına dair belirsizlikler içerdiği belirtildi.

Mozilla, blog yazısında, yeni şartların verilerin kullanımını değiştirmediğini, yalnızca Mozilla’nın kullanıcı verileriyle olan ilişkisini netleştirdiğini vurguladı. Ancak, kullanıcıların, tarayıcıyı kullanırken girdiği ya da yüklediği bilgileri Mozilla'ya verme yetkisi tanıyan ifadeler tartışma yarattı. Firma, kullanıcı verilerinin, AI şirketlerine veya reklamcılara sağlanmadığını belirtti.

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KULLANICI VERİSİ VE AI İLİŞKİSİ AÇIKLANDI

Mozilla, yeni kullanım şartlarında belirtilen "veriyi kullanma izni" ifadesinin, şirketin kullanıcı verilerine dair daha geniş bir hak talep etmediğini söyledi. Şirket yetkilileri, AI özelliklerinin kullanılması durumunda, verilerin Mozilla veya başka bir yere gönderilmediğini, yalnızca kullanıcı cihazlarında yerel olarak işlendiğini belirtti. Ayrıca, reklam verenlerle paylaşılan verilerin anonimleştirildiği ifade edildi.

Mozilla sözcüsü Kenya Friend-Daniel, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, Mozilla’nın verileri AI için kullanma amacının olmadığını vurguladı. Şirketin yeni kullanım şartlarında, "veri kullanımı"nın hala Gizlilik Bildirgesi ile sınırlı olduğunu belirtti. Ancak, bazı kullanıcılar Mozilla'nın açıklamalarına rağmen, kullanılan dilin çok geniş olduğunu ve gelecekte verilerin başka şekillerde kullanılabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

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REKLAM SATIŞI VE KULLANICI VERİSİ

Mozilla, Firefox tarayıcısında reklamlara nasıl yer verdiğini de açıkladı. Şirket, reklamlara ilişkin verilerin yalnızca anonimleştirilmiş ya da toplu bir şekilde reklam ortaklarıyla paylaşıldığını ifade etti. Mozilla, Firefox tarayıcısındaki reklamların, gelişmiş gizlilik önlemleriyle gösterildiğini ve kullanıcıların reklam için işlenen verilerden çıkabilme hakkına sahip olduklarını söyledi.

Kullanıcılar, "teknik ve etkileşim verileri" ayarını masaüstü ve mobil cihazlarında kapatarak reklam amacıyla verilerinin işlenmesini engelleyebiliyor. Bu, Mozilla’nın kullanıcı verilerini reklamcılarla paylaşma şekli konusunda bir şeffaflık sağladığını gösteriyor.

Mozilla, “nonexclusive” terimini kullanarak, kullanıcıların verilerinin sadece Mozilla tarafından değil, başka yerlerde de kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, “royalty-free” (telif ücreti ödenmemesi) ifadesi, Firefox'un ücretsiz olduğuna ve Mozilla ile kullanıcı arasında veri işleme konusunda bir ödeme yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı. "Worldwide" (dünya çapında) ifadesi ise, Firefox'un dünya genelinde kullanılabilirliğini vurguladı.

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VERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SORULAR DEVAM EDİYOR

Mozilla, açıklamalarında verilerin kullanımında değişiklik olmadığını belirtse de, kullanıcılar bu şartların neden bu kadar geniş kapsamlı olduğunu sorgulamaya devam ediyor. Bu durum, bazı kullanıcıların farklı tarayıcılara geçmelerine neden olabilir. Firefox, şu anda dünya çapında %2,54 pazar payına sahip ve Chrome (yüzde 67), Safari (yüzde 17,95) ve Edge (yüzde 5,2) gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Mozilla’nın yeni kullanım şartları, kullanıcı verilerinin işlenmesine dair daha fazla şeffaflık sağlama amacını güderken, yapılan açıklamalarla ilgili endişeler hala devam ediyor.