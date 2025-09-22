Mrs. Europe’ta Türkiye rüzgârı...

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Avrupa’nın en prestijli güzellik organizasyonlarından biri olan “Mrs. Europe” güzellik yarışması, bu yıl Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlendi. 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya 15 ülke katılırken, Türkiye’yi temsil eden Nurcan Zelenova büyük başarı elde etti.

Türkiye temsilcisi Zelenova, yarışmada hem “National Costume” (Milli Kostüm) hem de “Mrs. Europe Beauty” ödüllerini kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. Özellikle yarışmada sergilenen Türk milli kostümü, ihtişamı ve kültürel zenginliğiyle jüri üyelerini büyüleyerek uzun süre ayakta alkışlandı. Jürinin “sözsüz bırakan” yorumuyla anılan kostüm, organizasyona damgasını vurdu.

TARİHÇİ KİMLİĞİYLE FARK YARATTI

30 yaşındaki Nurcan Zelenova, güzelliğinin yanı sıra kültürel birikimi ve akademik kimliğiyle de dikkat çekiyor. Tarih alanında uzman olan Zelenova, bir tarih müzesinde görev yapıyor. Sahnedeki zarafeti kadar bilgi birikimiyle de yarışmaya değer katan Zelenova, Türk kadınının çok yönlü temsilini Avrupa sahnesine taşıdı.

SOFYA’DA KÜLTÜRLER BULUŞTU

“Mrs. Europe” yarışmasına bu yıl Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan gibi ülkelerin temsilcileri de katıldı. Katılımcılar ulusal kostümleri, sahne performansları ve özel jüri görüşmeleriyle değerlendirildi. Türkiye’nin milli kostümü ise “en özgün, en etkileyici ve en iyi sunum” kategorilerinde öne çıkarak adeta organizasyonun yıldızı oldu.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TANITIM

Zelenova’nın elde ettiği ödüller, Türkiye’nin kültürel zenginliğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Organizasyona katılan birçok basın mensubu, Türk milli kostümünün detaylarını ve tarihsel motiflerini haberleştirerek geniş kitlelere ulaştırdı.