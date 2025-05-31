MS hastalığında hayat kurtaran detay ortaya çıktı

Dünyada yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen multipl skleroz (MS), merkezi sinir sistemini hedef alan kronik bir nörolojik hastalık.

Her 5 dakikada bir kişiye MS tanısı konulurken, erken teşhis ve etkin tedaviye erişim, hastalığın seyrini değiştirerek yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynadı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, MS’in erken dönemde fark edilmesi ve uygun tedavilere erişimin sağlanmasının, hastaların daha sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmesini mümkün kıldığını vurguladı.

MS NEDİR VE KİMLERİ ETKİLİYOR?

Multipl skleroz, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beyin ve omuriliği saran miyelin kılıfına saldırdığı otoimmün bir hastalık. Bu saldırı, sinir sinyallerinin iletimini bozarak görme kaybı, kas zayıflığı, denge sorunları, yorgunluk ve bilişsel problemler gibi belirtilere yol açtı.

The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, MS tanısı genellikle 20-50 yaş arasında konuluyor ve kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha sık görüldü.

Küresel olarak 3 milyona yakın insanı etkileyen bu hastalık, her 5 dakikada bir yeni bir teşhisle gündeme geldi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Peter Calabresi, MS’in demografik özelliklerine dikkat çekti:

“Kadınlarda hormonal faktörler ve genetik yatkınlık, MS riskini artırıyor. Ancak erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada en etkili araç.”

Calabresi, çevresel faktörler, D vitamini eksikliği ve viral enfeksiyonların da MS riskini artırabileceğini belirtti.

ERKEN TEŞHİSİN HAYAT DEĞİŞTİREN GÜCÜ

MS’in belirtileri genellikle sinsi bir şekilde başlar ve yorgunluk, uyuşma veya karıncalanma gibi semptomlar kolayca göz ardı edilebilir. Ancak erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve komplikasyonları önlemek için hayati önem taşıdı.

Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, erken dönemde başlanan hastalık modifiye edici tedavilerin (DMT), MS ataklarını %50’ye kadar azalttığını ve özürlülük riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve nörolojik testler, erken teşhiste altın standart olarak kabul edildi.

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Gavin Giovannoni, erken teşhisin önemini şöyle açıkladı:

“MS’te ilk belirtiler ortaya çıktığında, sinir hasarı henüz sınırlıyken müdahale etmek, hastanın uzun vadeli yaşam kalitesini koruyor. Geciken teşhisler, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.”

Giovannoni, özellikle genç yetişkinlerde açıklanamayan nörolojik belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

TEDAVİ ERİŞİMİ: ENGELLER VE ÇÖZÜMLER

MS tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Hastalık modifiye edici tedaviler, bağışıklık sistemini düzenleyerek atak sıklığını azaltıyor ve hastalığın ilerlemesini yavaşlattı. Ancak, tedaviye erişim konusu küresel bir sorun olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde MS tedavilerine erişim oranı %20’nin altında.

KAMUOYU FARKINDALIĞI VE GELECEK UMUTLARI

MS’in erken teşhisi ve tedaviye erişimi artırmak için kamuoyu farkındalığı kritik bir öneme sahip.

Dünya MS Günü gibi etkinlikler, hastalığa dikkat çekerek hem hastaları hem de sağlık profesyonellerini bilinçlendirmeyi hedefledi.

Multiple Sclerosis Journal’da yayımlanan bir makale, hasta eğitim programlarının ve destek gruplarının, MS hastalarının yaşam kalitesini %30 oranında artırdığını gösterdi. Ayrıca, yeni nesil immünomodülatör ilaçlar ve kök hücre tedavileri gibi yenilikçi yaklaşımlar, MS tedavisinde umut vaat ediyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Claudia Lucchinetti, MS tedavisindeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Son 20 yılda MS tedavilerinde devrim niteliğinde ilerlemeler kaydettik. Erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavilerle, hastaların çoğu normal bir yaşam sürebiliyor. Gelecekte, nöroprotektif tedavilerle sinir hasarını onarmayı hedefliyoruz.”

MS İLE YAŞAMA DAİR ÖNERİLER

Uzmanlar, MS hastalarının yaşam kalitesini artırmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini önerdi.

Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, stres yönetimi ve D vitamini takviyesi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebildi. Ayrıca, hastaların nörologlarıyla düzenli iletişim halinde olmaları ve tedavi planına bağlı kalmaları gerekiyor.

Multipl skleroz, erken teşhis ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalık.

Her 5 dakikada bir yeni bir MS tanısı konulsa da, bilimsel ilerlemeler ve farkındalık sayesinde milyonlarca insan bu hastalıkla mücadelede umut buldu.