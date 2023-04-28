MSB, 1115 sürekli işçi alımı sınav sonuçlarını açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada, işçi alımı sınav sonuç duyurusunun "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayımlandığı belirtildi.

Adaylar, 1115 kişinin alınacağı sınav sonuçlarına kimlik numarası ile ulaşabilecek.

TMSY sonuçları da açıklandı

Bakanlık, ayrıca MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek Engelli ve Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar Statüsünde sürekli işçi alım sınav sonuçlarını da açıkladı.

45 kişinin alınacağı sınav sonuçları yine "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.