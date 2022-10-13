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MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 20:32
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MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu"

 

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