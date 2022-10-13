MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu"