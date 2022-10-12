﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 askerimiz Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

MSB, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim HAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.