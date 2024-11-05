MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu

MSB, İstanbul'da eğitim sırasında yaşanan kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

msbsehit.jpg

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Kemal Öz şehit oldu
Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!
Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!
Alevlere teslim olan ev küle döndü
Alevlere teslim olan ev küle döndü
TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Başkanvekilleri arasında kayyum tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Başkanvekilleri arasında kayyum tartışması
ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı
ABD başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu sürprizi. Sosyal medyada paylaştı