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MSB acı haberi duyurdu. Yaralı askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 21:31
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MSB acı haberi duyurdu. Yaralı askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu. Yaralı askerimiz şehit oldu
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara’da GATA'da tedaviye alındı. 

KURTARILAMADI

Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, Uçakçı’nın Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Şehidin Sungurluoğlu mahallesinde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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