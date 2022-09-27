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MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz haline getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:31
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MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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