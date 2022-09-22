22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Zeytin Dalı bölgesinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:42
Takip Et

MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi
+
Aa
-

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!

Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
5
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
6
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
7
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 
﻿Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 
﻿Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 
﻿NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan
﻿NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan
﻿NATO'dan Çin'e çağrı. Rusya üzerindeki etkini kullan
﻿Rize'de durdurulan bir araçtan 15 adet ruhsatsız silah yakalandı  
﻿Rize'de durdurulan bir araçtan 15 adet ruhsatsız silah yakalandı  
﻿Rize'de durdurulan bir araçtan 15 adet ruhsatsız silah yakalandı  
﻿MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.