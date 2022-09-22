﻿MSB açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!
Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB" ifadeleri kullanıldı.
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