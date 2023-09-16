MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedefin imha edildiğini açıkladı.

MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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