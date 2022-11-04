MSB açıkladı. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçikten terör örgütlerine darbe üstüne darbe.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.