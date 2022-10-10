MSB açıkladı. 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada; "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.