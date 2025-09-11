MSB açıkladı! İşte İskenderun'daki askerlerin şehit düşmesinin nedeni

Hatay'da 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan 2 askerle ilgili, bir astsubay başçavuşun ceza vererek birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutarak, su içmelerini engellediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Şehit düşen 2 askerle ilgili Adli Tıp Kurumu Raporu tamamlandı. Bakanlık, iki askerin hipertermi yani sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"OLAYDA KASTI OLAN PERSONEL HAKKINDA..."

Olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemlernin ise devam ettiğini vurgulandı.

MSB'den konuyla ilgili gelen açıklama şöyle

"ŞEHİT OLAN PERSONELİMİZİN VEFATLARININ HİPERTERMİ SONUCU MEYDANA GELDİĞİ MÜTALAA EDİLDİ"

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının ‘uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ meydana geldiği mütalaa edilmiştir.

Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

MSB 2 askerin şehit olma nedenini daha önce "aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin yol açtığı çoklu organ yetmezliği" olarak açıklamıştı.