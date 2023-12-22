MSB açıkladı. 'Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı'

Kaynak: Haber Merkezi
MSB açıkladı. 'Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı'
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırında 3 askerimizin şehit olduğunu 4 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın Kuzeyindeki terör saldırında 3 askerimizin şehit olduğunu 4 kahraman askerimizin ise yaralı olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasının devamında teröristlere düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"3 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, 4 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı,

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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