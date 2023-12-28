MSB açıkladı. Bir yılda 2201 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada Suriye ve Irak’ta 71 hedef vuruldu. Vurulan hedefler sonucunda 81 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılı boyunca yapılan operasyonlarda 2201 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde yapılan hain saldırılar sonrasında Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yapılan hava harekatları ile 71 hedefin imha edildiği, böylece 81’i bu operasyonlarda olmak üzere 2023 yılı içinde toplamda 2201 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

2019 yılında başlatılan Pençe Operasyonları neticesinde Irak ve Suriye’de toplam 2 bin 453 kilometrekarelik alanın tamamen kontrol altında olduğu ve Irak sınırının ileriden kontrolünün tamamen sağlandığı vurgulandı.

“GİRİLEMEZ DENİLEN YERLERE GİRİLDİ”

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada TSK’nın ‘girilemez’ denilen yerlere girdiği, ‘ulaşılamaz’ denilen yerlere ulaşarak toplamda bin 655 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada TSK’nın tek hedefinin teröristler olduğunun altı çizilirken bundan sonra da PKK/KCK, PYD/YPG ve IŞİD’in bundan sonra da TSK’nın meşru hedefi olduğu vurgulandı.

HAİN SALDIRIDA BULUNAN TERÖRİSTLERİN TAMAMI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada 22-23 Aralık tarihlerinde kaybettiğimiz 12 vatan evladının uğradığı saldırının detayları da açıklandı. Saldırının sosyal medyada iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruptan değil, mağaralara saklanan küçük terörist gruplar tarafından yapıldığı.

İki saldırının olduğu zamanlarda görüş mesafesinin 5-10 metreye kadar düştüğü ve bu ortamda İHA/SİHA’ların termal sistemlerinin de kullanılmasının imkansız olduğu belirtildi.

Ayrıca saldırı yapılan noktalar arasındaki mesafenin de kuş uçumu 100 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

“ŞEHİTLERİMİZİN SAKLANDIĞINI İDDİA ETMEK TERÖR ÖRGÜTÜ AĞZIYLA KONUŞMAKTIR”

Şehit haberinin geç verildiği ve şehit sayısının da gizlendiği iddialarına yönelik MSB’nin cevabı şu şekilde oldu: “Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır”

Bakanlıktan yapılan açıklamada iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu dönemde gerçeklerin gizlenmesinin mümkün olmadığı ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı da vurgulandı.