MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. MSB’nin açıklaması şöyle:
“Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından etkisiz hâle getirildi.”
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