MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bakanlık, açıklamasında, "8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

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