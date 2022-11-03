MSB duyurdu. 10 FETÖ’cü Yunan sınırında yakalandı

Bakanlık resmi hesabından yapılan açıklamada 11 kişiden 10’un FETÖ terör örgütü üyesi olduğu bildirildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı “Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”