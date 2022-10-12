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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonusu Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:07
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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonusu Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden duyurusu şu şekilde; 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

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