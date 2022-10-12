MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonusu Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden duyurusu şu şekilde;
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.
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