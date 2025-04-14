MSB duyurdu! 3 yıl önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu! 3 yıl önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin TOKYÜREK’in aziz naaşına ulaşılmıştır.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

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