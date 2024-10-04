MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hâle getirildi (4 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hâle getirildi (4 Ekim 2024)

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle dedi:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

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