MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hâle getirildi (4 Ekim 2024)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle dedi:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"