MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçiğin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.
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