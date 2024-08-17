MSB duyurdu: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSB duyurdu: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadesi yer aldı.

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