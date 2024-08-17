MSB duyurdu: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadesi yer aldı.