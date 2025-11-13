Azerbaycan'da bulunan birliği taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağının, Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), olaya ve düşen uçağa ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

HERKÜL'ÜN UÇUŞLARI DURDU

Bakanlık, "C-130 uçaklarına ilişkin, "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı teknik incelemeler sonrası incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Uçak ile ilgili yapılan açıklamada, "Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR ve CVDR cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır" ifadelerine yer verildi.