MSB duyurdu: Gara bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Alınan son dakika bilgisine göre, Gara bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB tarafından, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
MSB'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Ara, Bul, Yok Et!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."
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