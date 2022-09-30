MSB duyurdu: Gara bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Alınan son dakika bilgisine göre, Gara bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB tarafından, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

MSB'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ara, Bul, Yok Et!

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."