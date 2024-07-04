MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürütülen askeri harekâtlarda toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 1

MSB'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen bir basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yüzyılın en geniş çaplı ve etkin operasyonlarını sürdürdüğünü ve her türlü tehdide karşı mücadelesini kesintisiz olarak devam ettirdiğini ifade etti.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 2

Aktürk, terörle mücadele harekâtları hakkında, "Bu yıl başından itibaren, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlar neticesinde, son bir haftada 57 olmak üzere toplamda 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 3

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere yönelik en son düzenlenen hava harekâtına da değinerek, "Dünkü hava harekâtında, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 37 hedef, içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağaralar, sığınaklar, barınaklar, depolar ve diğer tesisler başarıyla yok edilmiştir. Operasyonda yerli ve milli mühimmatın kullanımına öncelik verilmiştir ve hedeflerin imha edilme derecesi değerlendirilmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 4

Aktürk, sınır güvenliği konusunda da bilgi vererek, "Son bir hafta içinde, terör örgütü üyesi 9 kişi dahil olmak üzere toplam 328 kişi yakalanmış, yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 6 bin 29 kişi tutuklanmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde engellenen 1216 kişi ile birlikte, bu yıl içinde sınırdan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanların toplam sayısı 63 bin 433'e ulaşmıştır." dedi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 5

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barışa katkılarına da değinen Aktürk, "Genelkurmay Başkanımız, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüşmelerde bulunmuş, Tunus Büyükelçisi ile de bir araya gelmiştir. Ayrıca, NATO'nun 75. yıl dönümü vesilesiyle Washington'da düzenlenecek olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanımızın heyetinde yer alacaktır," ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 6

Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' çerçevesinde, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın Yunanistan Donanma Komutanı ile bir araya gelmesinin planlandığını belirtti.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 7

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında da konuşan Aktürk, "İsrail'in devam eden saldırıları, toplu katliamları ve işgalleri, çoğunluğu masum bebek, çocuk ve kadınları etkileyerek yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne neden olmuştur. Filistin halkının çığlıkları dünya tarafından görmezden gelinmekte ve duyulmamaktadır. İsrail'in bölgedeki saldırılarını genişletme çabaları ciddi bir tehdit oluşturmakta ve çatışmaların bölge ülkelerine sıçraması durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olacaktır. Uluslararası toplumu, Filistin sorununun çözümü ve bölgede barışın sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz," dedi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 8

Eğitim ve tatbikatlar hakkında da bilgi veren Aktürk, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemileri ile Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetlerine ait gemilerden oluşan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu, önümüzdeki altı ay boyunca Türkiye'nin komutasında görev yapacak.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 9

Ayrıca, Japonya'dan dönen TCG Kınalıada korvetimiz, Filipinler ve Singapur'dan sonra Sri Lanka'nın Kolombo limanına demir atacak," ifadelerini kullandı. Aktürk, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'daki Birleşik Krallık uçakları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının Batı Karadeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini de ekledi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 10

Doğal afetlerle mücadele konusunda da konuşan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri, orman yangınları başta olmak üzere afetlere karşı mücadelede ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde destek vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar 6 farklı yangına 17 helikopter ile 627 sorti uçuşu gerçekleştirilerek müdahale edilmiştir. Ayrıca, 27 Haziran'da Suudi Arabistan'daki yoğun bakım hastalarımızı taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız, 13 vatandaşımızı ve 6 refakatçisini ülkemize getirmiştir." dedi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 11

Aktürk, savunma sanayii ve askeri kapasiteler hakkında da bilgi vererek, "Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul işlemlerini tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 12

Aktürk, bedelli askerlik ücretinin memur maaş katsayısındaki artış oranına göre sabitlendiğini ve bu konudaki belirsizliğin giderildiğini, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücreti ile ilgili bilgilendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinden sonra yapılacağını sözlerine ekledi.

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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 13
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 14
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 15
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 16
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 17
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 18
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 19
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 20
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 21
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 22
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 23
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 24
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 25
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 26
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MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi 27
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