MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında da konuşan Aktürk, "İsrail'in devam eden saldırıları, toplu katliamları ve işgalleri, çoğunluğu masum bebek, çocuk ve kadınları etkileyerek yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne neden olmuştur. Filistin halkının çığlıkları dünya tarafından görmezden gelinmekte ve duyulmamaktadır. İsrail'in bölgedeki saldırılarını genişletme çabaları ciddi bir tehdit oluşturmakta ve çatışmaların bölge ülkelerine sıçraması durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olacaktır. Uluslararası toplumu, Filistin sorununun çözümü ve bölgede barışın sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz," dedi.