MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere yönelik en son düzenlenen hava harekâtına da değinerek, "Dünkü hava harekâtında, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 37 hedef, içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağaralar, sığınaklar, barınaklar, depolar ve diğer tesisler başarıyla yok edilmiştir. Operasyonda yerli ve milli mühimmatın kullanımına öncelik verilmiştir ve hedeflerin imha edilme derecesi değerlendirilmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.