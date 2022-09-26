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Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:04
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MSB duyurdu Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.(AA)

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