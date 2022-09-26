Tahıl sevkiyatı için 9 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.(AA)
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.