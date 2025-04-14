MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara bulundu

Kaynak: İHA
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara bulundu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

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