MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız! ????????



Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.



???? Irak'ın kuzeyi



Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, #PençeKilit Operasyonu bölgesinde… pic.twitter.com/bdFhBx2QcM