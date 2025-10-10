Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağı sorusuna, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda uluslararası görevde yer aldığını hatırlattı.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla çeşitli kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen birçok misyonda görev yapmış, profesyonelliği ve adil tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariki konusunda son durumuna ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir.

Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Resmî kaynaklar haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz.