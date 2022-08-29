﻿MSB Ankara'dan iki uçağın Pakistan'a hareket ettiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı dünün ardından bugün de yardım amaçlı uçakların Pakistan'a gitmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren ülkeye insani yardım malzemesi taşıyan iki uçağın daha Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan hareket ettiği açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.