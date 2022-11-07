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MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İsmail Esmer’in şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 01:24
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MSB: Irak kuzeyinde üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu

MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu
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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi. (İHA)

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