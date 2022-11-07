﻿MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi. (İHA)

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