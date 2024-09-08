MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5 PKK’lı teröristin, hava harekatı ile öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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