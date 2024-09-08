MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye… pic.twitter.com/0wv0oGDRwJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024