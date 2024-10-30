Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Son Haberler
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Su altında korkunç anlar! Ölü sandığı balığa dokundu ölümden döndü
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Tarihi yapı zincir bir kahveciye kiralandı
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Uluslararası taşımacılık sektörü, ABD başkanlık seçimlerine kitlendi
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı