MSB, kamuoyu ile paylaştı: Hepsi imha edildi

Kaynak: DHA
MSB, kamuoyu ile paylaştı: Hepsi imha edildi

MSB, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeleri kamuoyu ile paylaştı. Teröristlerin inlerine kadar girilen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.

Ele geçirilenler şöyle: 11 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü. Doçka makineli tüfeğe ait 1 adet çatal ayak, 2 adet hava sehpası, 14 adet tüfek namlusu, 2 adet gövdesi, 2 adet alev gizleyen, 241 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 adet el kundağı, 4 adet çatal ayak, 6 adet boş şerit, 11 adet RPG-7 üst kundağı" denildi.

Son Haberler
Gürcistan'da meydanlar muharebe alanına döndü
Gürcistan'da meydanlar muharebe alanına döndü
Aile rehberliği kurumunun önemine uzmanlar bakın ne diyor!
Aile rehberliği kurumunun önemine uzmanlar bakın ne diyor!
İsviçre ekonomisi türbülanstan kurtulamıyor
İsviçre ekonomisi türbülanstan kurtulamıyor
Doktor kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi bekledi. Acilde damar yolu açtırmış
Doktor kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi bekledi. Acilde damar yolu açtırmış
Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü
Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü