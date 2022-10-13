MSB: Keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" denildi.