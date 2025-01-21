MSB Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 AK-47 piyade tüfeği, 9 adet şarjörü ve 230 adet mühimmatı, 4 el bombası,1 Yaesu marka sabit merkez telsizi, 1 el dürbünü, 8 hafıza kartı, 3 flash bellek, 1 hafıza kartı okuyucu,1 adet çerisinde hafıza kartı bulunan ses kayıt cihazı, 3 kulaklık, 2 fotoğraf makinesi ve 3 adet bataryası, 2 hücum yeleği, 2 termal kıyafet takımı ve şapkası, 2 termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi" denildi.