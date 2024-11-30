MSB Pençe-Kilit Harekat bölgesinden görüntü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz" başlığıyla 3 dakika 55 saniyelik video yayınladı. O videoda Operasyonlarda çekilen görüntülere yer verildi.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap’ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor."