MSB, Pençe-Kilit ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
MSB, Pençe-Kilit ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" dedi.

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