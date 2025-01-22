MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ""Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.